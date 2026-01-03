Украинский военачальник выступил против одной задумки Зеленского

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На это обратило внимание издание «Страна».

Генерал считает, что Малюк находится на своем месте, а результаты работы СБУ ощутимы как на поле боя, так и в тылу.

«Кроме того, своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку и его команде», — добавил он.

Журналисты отметили, что заявление Драпатого является первым случаем с начала полномасштабного военного конфликта, когда действующий высокопоставленный военачальник публично выступил против кадрового решения, которое готовит президент.

В декабре 2025 года стало известно, что бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка. Политик обвинял главу СБУ в том, что тот «проглядел» начало операции «Мидас» — связанного с коррупционными схемами в энергетической сфере дела, одним из участников которого стал близкий к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.