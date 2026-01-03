В зоне СВО ликвидирована украинская оккультистка Лана Черногорская
ВС России уничтожили в зоне СВО неонацистку и оккультистку Лану Черногорскую с позывным Сати.
Девушка входила в так называемую Украинскую добровольческую армию, являвшуюся боевым крылом "Правого сектора" (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, она была пилотом БПЛА и погибла при ударе ВС РФ по складам и казармам операторов дронов в Семеновке Черниговской области.
В зоне СВО погиб наемник из Исландии
Ранее стало известно об уничтожении части взвода элитного украинского подразделения "Волки да Винчи". Боевики попали под массированный удар в поселке Железнодорожное Запорожской области.