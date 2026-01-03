Пентагон: американский самолет подбили во время операции в Каракасе

В ходе военной операции США в Венесуэле один американский самолет был подбит, но остался в строю, сообщили в Пентагоне.

Несколько вертолетов также получили повреждения, однако смогли вернуться на базы.

Пентагон также сообщил, что спецназ США, захвативший президента Венесуэлы Николаса Мадуро, неоднократно вступал в боевые столкновения во время отхода к своей плавучей базе.

Военнослужащие сталкивались с сопротивлением при отступлении, но успешно завершили миссию, добавили в Пентагоне.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в операции по захвату президента Венесуэлы задействовали самолеты, вертолеты и корабли ВМС США. Сам венесуэльский лидер, по слова Трампа, мог быть убит, он пытался спрятаться в защищенном помещении, но американские военные действовали быстро.