Глава Пентагона заявил о готовности США наносить удары везде и в любое время

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности американских военных наносить удары по кому угодно, везде и в любое время.

«Как сказал президент Трамп, наши противники должны видеть, что Америка может проецировать свою волю везде в любое время», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в связи с ударом США по латиноамериканской стране и захватом главы государства Николаса Мадуро заявил, что американцы представляют угрозу для всех народов мира.