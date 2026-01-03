Российский военкор объяснил «кражу» Мадуро США

Российский военный корреспондент Александр Симонов объяснил разницу между специальной военной операцией (СВО) России на Украине и операцией США в Венесуэле. Своими рассуждениями журналист поделился в Telegram.

Он подчеркнул, что Москва приняла решение о начале СВО «по весомым, доказанным причинам». При этом, указал военкор, РФ неоднократно призывала Киев и страны Запада устранить их мирным путем.

«Это расширение НАТОвского присутствия в стране, дискриминация русскоязычного населения и русской православной церкви, возрождение неонацизма, варварские убийства мирных русскоязычных жителей Донбасса и так далее», — пояснил Симонов.

США же, отметил он, разгромили военные и гражданские объекты в столице Венесуэлы и «украли» президента Николаса Мадуро, потому, что им нужна нефть.

«В медийном поле, они конечно же преподнесут это все по-другому. Но суть от этого не поменяется», — заявил журналист.

В заключение он привел еще одно различие. Так, Россия отстаивает национальные интересы в самом широком значении этого термина и фактически воюет со всем Западом, в то время как США «занимаются обычным для них международным пиратством и терроризмом».

Ранее российский военкор Евгений Поддубный высказался о захвате Мадуро американскими военными. Он указал, что бойцы США просто украли политика.