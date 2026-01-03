Названа продолжительность атаки США на Венесуэлу

Атака США на Венесуэлу длилась менее 30 минут. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Сама атака длилась менее 30 минут, и неясно, последуют ли за ней другие действия», — говорится в материале агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.