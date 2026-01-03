Победа России в спецоперации не будет растянута во времени, она наступит внезапно и станет фактом, перед которым поставят мировое сообщество. При этом само государство Украина исчезнет с политической карты мира в ходе глобального передела сфер влияния, который идет уже сейчас. Такой прогноз дал в эфире Радио «Комсомольская правда» известный российский военкор Александр Сладков.

«Я же вижу, как европейские лидеры, как мыши по амбару мечутся, хотят попасть в список тех, кто будет делить мир, а их не пускают. Значит, мир делится сегодня... Победа будет осознана нами не сразу после объявления, но она будет. Она будет внезапной... А Украину будут делить, не будет такого государства, как Украина», — заявил журналист.

Сладков привел в пример кулуарные сцены с саммита G20, где, по его словам, европейские политики буквально окружают представителя РФ Максима Орешкина, умоляя о совместных проектах и забывая про собственную блокаду.

«Они уже лезут, мы их в дверь, они в окно», — описывает ситуацию военкор.

По его мнению, итоговые мирные договоренности будут фиксироваться при участии Китая, Индии, стран БРИКС и ШОС, тогда как Европе в новой конфигурации уготованы лишь «стулья у стенки».