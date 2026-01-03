Подразделения группировки российских войск «Юг» освободили населённый пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны России, опубликованной в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что населённый пункт был освобождён от Вооружённых сил Украины в результате активных действий подразделений.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Север» освободили семь населённых пунктов в зоне СВО.