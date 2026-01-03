Действия США в Венесуэле назвали копированием тактики России на СВО

Военные США «копируют» действия Вооруженных сил (ВС) России на начальном этапе Специальной военной операции (СВО), включая бои в Гостомеле в 2022 году. С таким предположением выступил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Американцы в Венесуэле копируют действия спецподраздений русской армии в первые часы СВО в Гостомеле в 2022 году. Плацдарм для расширения вторжения создан и удерживается», — отметил военкор.

При этом Котенок обратил внимание на бездействие венесуэльских военных. Он добавил, что пока трудно объяснить их пассивность — параличом в результате ударов или намеренными действиями.

В столице Венесуэлы прогремели взрывы

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что международный аэропорт Каракаса, по предварительным данным, находится под контролем американских военных. Отмечается, что воздушная гавань уже готова принимать транспортные самолеты с техникой. Также ранее сообщалось об взрывах вблизи транспортного объекта.