Белый дом подтвердил начало военной операции в Венесуэле

Вашингтон перестал скрывать прямую военную агрессию: американские официальные лица подтвердили телеканалу Fox News, что вооруженные силы США в данный момент наносят удары по территории Венесуэлы. Синхронно с началом атаки Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ввело тотальный запрет на полеты.

«Федеральное управление гражданской авиации выпустило уведомление... запрещающее всем американским самолетам выполнять полеты "на всех высотах в пределах воздушного пространства Венесуэлы"», — гласит экстренное сообщение ведомства.

Подтверждение силовой операции поступило на фоне сообщений о взрывах в Каракасе. По данным Associated Press, около двух часов ночи по местному времени над Каракасом на низкой высоте прошла боевая авиация, после чего в городе прогремело как минимум семь мощных взрывов.

Мадуро отреагировал на взрывы в столице Венесуэлы

Fox News уточняет, что запросил комментарии у Белого дома, Госдепартамента и Пентагона.

МИД России в ближайшее время также сделает заявление.