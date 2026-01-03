США передумали бомбить Венесуэлу на Рождество

Армия США планировала бомбить цели в Венесуэле на Рождество, 25 декабря, но передумала — приоритет в те дни был отдан авиаударам по целям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии, сообщает CBS News со ссылкой на двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

По их словам, президент Дональд Трамп дал американским военным добро на нанесение наземных ударов по Венесуэле за несколько дней до начала самой операции.

В дни после Рождества у американских военных открылось больше «потенциальных возможностей» для проведения ударов, но операция была отложена из-за погодных условий. Чиновники заявили, что американским военным нужны были благоприятные для успешного выполнения миссии погодные условия, добавляет телеканал.

3 января Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. В субботу в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Глава страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.