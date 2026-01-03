По столице Венесуэлы нанесены авиаудары: что известно к этому часу

Столица Венесуэлы подверглась авиаударам ранним утром в субботу, 3 января. Как сообщает агентство Reuters, в Каракасе были слышны и видны самолеты, громкие звуки и по крайней мере один столб дыма.

«В южной части города, недалеко от крупной военной базы, не было электричества», – сообщает Reuters.

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press, минимум семь взрывов прогремели в Каракасе после пролета самолетов в небе над столицей Венесуэлы. По данным агентства France-Presse, сильные взрывы произошли примерно около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск.) вскоре после того, как над Каракасом пролетели американские военные самолеты.

Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы

Как сообщает Sky News Arabia, обстрелу, в частности, подверглись порт в столице Венесуэлы и дом министра обороны страны. Местные СМИ утверждают, что также якобы был атакован гражданский аэропорт в городе Игуэроте.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал ООН созвать срочное совещание в связи с военным нападением и ракетным обстрелом Венесуэлы.

Отметим, что президент и власти США пока никак не комментировали данную информацию.

Ранее «ФедералПресс» писал, что власти Венесуэлы увидели угрозу силового сценария со стороны США. Такую точку зрения высказал венесуэльский депутат Хильберто Хименес.