Раскрыты самые значимые за год изменения в зоне СВО

Прошедший год стал переломным на поле боя в зоне спецоперации (СВО) благодаря новым тактическим решениям и технологиям Российской армии. Такое мнение в беседе с «МК» высказал военный аналитик, историк ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ключевым изменением стал отказ от штурма городов «в лоб» в пользу тактики охватов и огневого окружения, что позволило освободить ряд населенных пунктов с минимальными потерями. Также значительно возросла роль усовершенствованных беспилотников, таких как FPV-дроны и реактивные «Герани», оснащенные ракетами «воздух-воздух».

Кнутов отметил возросшую эффективность ударов высокоточным оружием, включая «Кинжалы» и «Искандеры», что создает серьезные проблемы для систем ПВО противника, в том числе для дорогостоящих комплексов Patriot.

