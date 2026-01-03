Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массово пополнять свои ряды заключенными, в результате чего тюрьма в Харькове опустела. Об этом сообщил украинский пленный Роман Дубовик в беседе с РИА Новости.

«Приезжали 10-12 человек, и сразу они [ВСУ] отправляли их на военную комиссию. В течение недели они проходили комиссию и быстро уходили [на фронт]», — поделился мужчина. Сам он тоже находился в этой тюрьме в качестве заключенного: он отбывал пятилетний срок за кражу, подписал контракт с ВСУ и затем сдался в плен российским войскам.

Сейчас, по словам Дубовика, в тюрьме почти никого не осталось.

Ранее стало известно, что потери ВСУ в 2025 году составили порядка 513 480 человек.