ВСУ ночью попытались атаковать еще один южный регион России

В Ростовской области были уничтожены и подавлены БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, речь идёт о Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах.

По предварительным данным, люди не пострадали.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стёкла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Электроснабжение было оперативно восстановлено», — написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА.