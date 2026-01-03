ВС России нанесли массированный удар по украинскому городу

В ночь на 3 января Вооруженные силы (ВС) России при помощи беспилотников нанесли удар по объектам в Николаеве на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, всего в украинском городе было слышно более 20 взрывов. Предварительно, удары наносились дронами «Герань». Под огнем оказались объекты энергетики. В результате возник мощный пожар.

На опубликованных кадрах видны яркие вспышки в небе, затем появляется красное зарево. Где именно начался пожар, не уточняется.

Ранее о взрывах в Николаеве сообщал мэр города Александр Сенкевич.