ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Точное и своевременное уничтожение опорного пункта вместе с живой силой противника значительно ослабило позиции украинских формирований, создав условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки на данном направлении», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВПК Украины.

Также поступала информация, что ВС России ликвидировали командира батальона 111-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николая Шевченко.