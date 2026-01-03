Передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus оценили

Согласно докладу ИМЭМО РАН, маловероятно, что Германия передаст Киеву новые виды вооружений, в том числе дальнобойные ракеты Taurus, а также перенесет немецкое оборонное производство на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Авторы доклада считают, что несмотря на это, Германия продолжит оказывать военную и финансовую поддержку Киеву в условиях украинского конфликта. По их мнению, объем военной помощи может увеличиться до 11,5 миллиарда евро.

«Возможна отправка ВСУ ЗРК Patriot, ЗРК IRIS-M, ББМ, дронов, артиллерийских снарядов», — говорится в докладе.

Ранее бывший глава партии «Зеленые» Омид Нурипур призвал канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине ракеты Taurus. Он отметил, что недостаточно поддерживать Украину по телефону, и потребовал оказать Киеву реальную военную помощь.