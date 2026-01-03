«Украина от этого в шоке»: новая тактика наступления ВС РФ спутала карты врага

Переломом на поле боя запомнился военным экспертам прошлый год. Наши новые шокирующие врага тактика наступления, модернизированные беспилотники, управляемые бомбы серьезно спутали карты противника и позволили нам освободить ряд ключевых городов. О достижениях и новинках российской армии, которые приблизили победу в беседе с «МК» рассказал военный аналитик историк сил ПВО Юрий Кнутов.

- Юрий Альбертович, на ваш взгляд, какое изменение на поле боя стало самым значимым для нашей армии?

- Итогом прошедшего года в первую очередь стала смена тактики действий российской армии. Мы практически отказались от действий по освобождению крупных населённых пунктов и городов «в лоб». Началась тактика охватов. Сейчас мы берём населённые пункты в клещи, блокируем, затем происходит изоляция района боевых действий. В результате этого противник остаётся фактически в огневом окружении, без подвоза боеприпасов, продовольствия, воды. Через некоторое время он просто изматывается, и в результате мы его либо уничтожаем, либо часть из вражеских солдат сдаётся в плен.

Практически все основные населённые пункты — Волчанск, Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров) Гуляйполе освобождались по данной схеме.

- Насколько весомый вклад в победу в прошлом году внесли наши разработчики нового оружия?

- Действительно, крупным серьёзным отличием стало изменение нашего вооружения. Сейчас это проявляется в том, что мы стали больше применять усовершенствованные FPV-дроны с дальностью до 50 километров и более, чего не было раньше. Украинская армия таких возможностей пока не имеет.

Особую роль играет также изменение тактики действия наших массированных ракетных ударов благодаря модернизированным беспилотным дронам «Герань», «Гербера». Например, последняя «Герань» имеет реактивный двигатель, что позволяет ей двигаться, атаковать на очень большой скорости. Это затрудняет их поражение зенитно-ракетными системами, в первую очередь зенитной артиллерией, мобильными группами ПВО и отчасти осложняет действие истребительной авиации противника, потому что он использует истребители «Миражи» и F-16 в качестве противовоздушной обороны.

Более того, на некоторых «Геранях» уже появились ракеты «воздух-воздух» с тепловой головкой самонаведения, что позволяет поражать истребители, вертолёты и дроны противника. Таким образом, они осложняют задачу перехвата наших беспилотников.

Увеличилось количество ракет «Кинжал», «Искандер», изменилась тактика их применения. В результате украинские комплексы ПВО «Пэтриот» оказались под серьезным ударом. Не зря госсекретарь США Марк Рубио в ответ на запрос Зеленского поставить чуть ли не 20 «Пэтриотов» для прикрытия территории Украины, сказал: «А зачем вам «Пэтриоты»? У вас по одному комплексу уничтожают либо выводят из строя каждую неделю». Это, конечно, было раскрытие суперсекретной информации, которая говорит об эффективности действий наших ВКС, ракетных войск, сухопутных войск, который использует комплексы «Искандер».

Напомню, стоимость одной батареи «Пэтриотов» превышает $1 млрд.

Можно много перечислять: это и новые авиабомбы с управлением модулем планирования и коррекции, способные пролететь 200 км. Это и совершенствование систем противовоздушной обороны. Это действия нашей авиации. Всё говорит о том, что мы реально достаточно серьёзно обходим украинские вооружённые силы по ключевым направлениям.

- Нельзя не упомянуть освобождение такие городов, как Покровск, Димитров (Мирноград), Волчанск, Гуляйполе. Что именно помогло нам одержать такие значимые победы?

- Нами стала широко применяться тактика, так называемого, просачивания, когда наши военные двойками или тройками проходят через линии серьёзных укреплений - противотанковые рвы, надолбы, «зубья дракона», колючую проволоку.

Учитывая то, что произошло значительное сокращение численности ВСУ, сейчас на километр фронта у них приходится пять-семь человек. В результате под прикрытием тумана или маскировочных дымов наши бойцы просачиваются через позиции противника, накапливаются и через какой-то период времени наносят массированный удар. Прорывают линию обороны противника как с тыла, так и с фронта. Это тоже наша новая тактика, которая способствовала освобождению указанных городов. ВСУ в шоке от неё.

Впервые после Мариуполя нами были окружены достаточно крупные силы противника. Эти батальоны уничтожались в Мирнограде, Покровске. До этого мы эту тактику также практиковали, но у нас редко получалось удержать противника в «котле». Сейчас мы достаточно жёстко ведём боевые действия не только против обычных солдат, но и против элитный войск, которые Сырский, к примеру, собрал под Покровском и в Мирнограде.

- Как эти изменения на фронте отразились на противнике?

- Изменение морально-психологического состояния в украинской армии очевидно. Раньше сдавались по два-три человека и то, когда у них заканчивались боеприпасы. Сейчас сдаются по 20–30 человек и делают это осознанно, чего не было. Они сдавалось бы в большем количестве, если бы по ним не работали запрещённые в нашей стране нацистские батальоны, по сути, заградотряды, и украинские дроноводы, которые убивают своих же военнослужащих. Это говорит о моральном-психологическом состоянии украинской армии.

Похоже, что украинская пропаганда становится бессильна, и сами пропагандисты, которые призывали воевать до последнего украинца, теперь призывают заключать мирное соглашение.

- Коррупционный скандал мог быть отчасти причиной этого состояния?

- Коррупционный скандал с Миндичем, а по сути с Зеленским и его гоп-компанией, конечно, сыграл ключевую роль в том, что настроения на Украине и Западе, за исключением ряда стран Европы, начинают меняться. То есть американцы и ряд других стран выступают против коррупционного режима. Это тоже говорит о том, что Украине будет труднее в данных условиях искать себе поддержку со стороны даже европейских стран, за исключением, может быть, Германии, Франции, и Великобритании. Это ключевые страны, которые играют ведущую роль в том, чтобы Киев продолжал войну. Позиция Германии понятна, она пытается снова строить четвёртый рейх. Что касается Великобритании, Франции, то они пытаются усилить свои позиции не только на Украине, но и в Евросоюзе.