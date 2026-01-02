Восстановлена хронология атаки ВСУ в Хорлах

Украинцы атаковали дронами здание гостиницы в Хорлах в Херсонской области, где мирные люди встречали Новый год, в три приема, чтобы никто не смог спастись. Об этом РИА Новости рассказал региональный уполномоченный по правам человека Сергей Георгиев.

© Российская Газета

По его словам, очевидцы теракта и выжившие говорят, что первый беспилотник прилетел по центральному входу, чтобы заблокировать людей в здании, второй ударил туда, где было самое большое скопление людей, а третий атаковал, когда через черный ход эвакуировали первых пострадавших.

"Первый удар был до Нового года, остальные после", - говорит Георгиев.

ВСУ в новогоднюю ночь атаковали дронами кафе и гостиницу в селе Хорлы, где мирные жители отмечали праздник. Один из беспилотников был с зажигательной смесью. По последним данным, в результате теракта погибли 28 человек, в том числе дети. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что боевики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" могли быть исполнителями теракта в селе Хорлы. Согласно данным разведки, ВСУ перебросили их с других направлений на правый берег Днепра в Херсонской области.