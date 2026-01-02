В Запорожской области операторы ударных беспилотников группировки "Восток" помешали проведению ротации личного состава ВСУ, нанеся урон живой силе, уничтожив несколько транспортных средств, включая квадроциклы.

Согласно информации Министерства обороны РФ, опубликованной 1 января 2026 года, потери украинской армии за прошедшие сутки составили около 1355 военнослужащих.

Благодаря эффективным действиям группировки "Север" нейтрализовано до 190 солдат противника, подразделения "Запад" уничтожили около 210, а потери ВСУ на направлении "Юг" превысили 190 человек.

Российские войска группировки "Центр" уничтожили до 470 боевиков, в зоне ответственности группировки "Восток" ликвидировано более 220, а на направлении "Днепр" – до 55 военнослужащих украинской армии.

По предварительным данным, суммарные потери украинских вооруженных сил за 2025 год оцениваются приблизительно в 513 480 человек.