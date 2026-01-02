Зеленский объявил о смене министра обороны Украины

Владимир Зеленский заявил о назначении нового главы Минобороны Украины, им станет Михаил Фёдоров.

Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».

«Помимо назначения Фёдорова министром обороны, Зеленский анонсировал на завтра и другие кадровые решения», — пишет издание.

Уточняется, что Фёдоров в прошлом был вице-премьером, а также министром цифровой трансформации Украины.

Появился рассекреченный документ об отводе сил ВСУ из ряда районов Донбасса

Ранее Кирилл Буданов* был официально снят с должности главы ГУР и назначен главой офиса Владимира Зеленского.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.