Зеленский объявил о смене министра обороны Украины

Михаил Фёдоров станет новым министром обороны Украины
Владимир Зеленский заявил о назначении нового главы Минобороны Украины, им станет Михаил Фёдоров.
Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua».
Уточняется, что Фёдоров в прошлом был вице-премьером, а также министром цифровой трансформации Украины.
Ранее Кирилл Буданов* был официально снят с должности главы ГУР и назначен главой офиса Владимира Зеленского.
* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.