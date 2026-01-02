Появился рассекреченный документ об отводе сил ВСУ из ряда районов Донбасса

Командование ВСУ отдало приказ об эвакуации своих сил из ряда населенных пунктов Донбасса еще в ноябре прошлого года. Соответствующий документ в своем Telegram-канале обнародовал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Опубликованная бумага, найденная, по его словам, в Димитрове, содержит распоряжение штаба.

«Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка… в район Доброполья. Об исполнении распоряжения доложить письменно в штаб оперативного командования 26.11.25», — говорится в документе.

Прокомментировав находку, Поддубный охарактеризовал приказ как «замыслом на бегство». По мнению военкора, этот документ свидетельствует о том, что киевский режим намеренно вводил в заблуждение международное сообщество относительно реальной ситуации на линии фронта.

Недавно пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк заявил, что командование заставляло его 1,5 месяца лежать в окопе под Димитровом в Донецкой народной республике (ДНР). Он принял решения сдаться в плен.