В Минобороны рассказали, где был эпицентр взрыва в Харькове

Эпицентр взрыва в Харькове располагался в ТЦ "Персона", на опубликованных до взрыва кадрах видно сильное задымление, что говорит о детонации хранившихся там боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Исходя из опубликованных украинскими информационными ресурсами видеоматериалов очевидцев, эпицентр взрыва располагался в торговом центре "Персона" по адресу: улица Олеся Гончара, 2. На опубликованных видеокадрах за несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре "Персона" с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ", - сказали там.