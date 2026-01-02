США вложат огромную сумму в развитие военных баз в Польше

США, как сообщил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик, вложат 500 миллионов долларов в развитие своих военных баз в стране.

«Правительство США, конгресс, а позже президент Дональд Трамп», по словам замминистра, утвердили соответствующий инвестиционный план. Так, в четырех местах – во Вроцлаве, в Дравске Поморском, Повидзе и Ласке - будут сделаны инвестиции в военные базы «на уровне 500 миллионов долларов». О планах Вашингтона Томчик написал в соцсети Х.

Инвестиции касаются присутствия американских войск на земле Польши.

Сейчас в стране расквартированы порядка 10 тысяч американских солдат.