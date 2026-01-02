В Минобороны России ответили на данные об ударе по Харькову

В Минобороны России заявили, что информация о якобы нанесении российскими войсками удара по Харькову не соответствует действительности.

«Информация о якобы нанесении 2 января Вооружёнными силами Российской Федерации удара по городу Харьков не соответствует действительности», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отметили, что ВС России не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города.

Ранее в соцсетях появлялась информация о том, что ВС России якобы нанесли удар по ТЦ «Персона» в Харькове.