Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Службы внешней разведки Олегом Иващенко, который должен возглавить Главное управление разведки (ГУР) Минобороны республики, назвал ограничение экономического потенциала России одной из стратегий борьбы. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

Он подчеркнул, что чем меньше Москва будет зарабатывать, тем больше возможностей откроется для дипломатии.

«Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь», — указал Зеленский.

Аналогичные шаги Киев предпринимает в отношении военного производства.

По мнению президента, максимальный обрыв связей России с миром и вскрытие наибольших схем обхода санкций позволит приблизить завершение военного конфликта.

Действующим главой ГУР является Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который уже принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.

"Отличный выбор": Медведев оценил решение Зеленского

Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новое назначение Буданова «отличным выбором», однако выразил уверенность, что «тряпичную куклу с "накокаиненным" носом», то есть Зеленского, «все равно отправят в печь». Также 2 января Медведев указал, что «Финляндии придется заплатить за свою гнусную русофобию».