В Белгородской области сообщили об атаке ВСУ на пять муниципалитетов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил он.

По словам Гладкова, в Шебекинском округе в городе Шебекино сдетонировал беспилотник на территории предприятия. В результате атаки был поврежден фасад производственного помещения.

Над селом Мешковое с беспилотника были сброшены два взрывных устройства. Из-за этого были повреждены припаркованный автобус и остекление в двух частных домах.

В селе Вознесеновка от атак дронов в трех частных домах пробиты кровли и выбиты окна. В селе Белянка от детонации БПЛА о дорожное полотно была перебита линия электропередачи.

В селе Бессоновка Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту — повреждены оборудование и навес здания. Кроме того, еще один коммерческий объект получил поврежденияв селе Таврово. В поселке Разумное также был поврежден коммерческий объект.

В городе Грайворон из-за взрыва FPV-дрона были повреждены две машины, в одном из частных домов выбило окна.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка беспилотник атаковал припаркованную машину. В хуторе Волчий-Второй в результате детонации БПЛА был поврежден трактор. В хуторе Верный дрон атаковал машину.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате детонации беспилотника был посечен забор частного домовладения.

Гладков сообщил, что информация о последствиях уточняется.