В Харькове ликвидировали участвовавшего в разработке ракет офицера

В российских силовых структурах заявили ТАСС, что ВС России ликвидировали капитана Сил специальных операций (ССО) ВСУ и участника разработки ракет для ударов по территории России Игоря Шпитко.

«На харьковской кольцевой автодороге ударом ФАБ ликвидирован капитан ВСУ Шпитко Игорь Иванович 20.07.1977», — заявил собеседник.

По его словам, анализ открытых источников позволил выяснить, что капитан Шпитко проходил службу в командовании ССО «Запад».

«Более того, в эту же дату был нанесён удар ФАБами по цеху по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ на территории машиностроительного завода в Харькове. Это может говорить о том, что 48-летний капитан причастен к разработке ракет», — добавил он.

