В Европе назвали причину ударов России по Одессе

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы «российским ответом». Об этом он написал в соцсети X.

© Соцсети

По словам Дизена, удары по одесским портам являются ответом России на обстрел гражданских кораблей. Он также добавил, что это является приемлемыми действиями, как и «освобождение Одессы Москвой».

«Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение», — заявил он.

В Минобороны доложили об ответе ВС России на террористические атаки Киева

Ранее СМИ заявили, что Одесса оказалась в состоянии полублокады.