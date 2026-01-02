Решение Зеленского назначить Буданова главой своего офиса объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) начальником своего офиса, чтобы тот не претендовал на пост президента республики. Такое мнение выразила американская газета The New York Times (NYT).

«Буданов рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине», — пишет издание.

По мнению авторов материала, назначение Буданова может «осложнить любую попытку баллотироваться на пост президента».

Ранее стало известно, что Буданов согласился на пост главы офиса президента Украины.