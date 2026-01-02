Украинское издание «Страна.ua» назвала несбывшиеся прогнозы главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующий пост опубликован в Telegram.

Издание напомнило, что не сбылись следующие прогнозы: заход украинских сил в Крым до конца весны 2023 года, окончание конфликта до конца 2023 года, а затем и в 2025 году, возврат Украины к границам 1991 года после зимы 2023 года.

«После этого Буданов продолжил давать прогнозы о завершении войны, но уже путем мирного соглашения, а не победы Украины. Он считает, что это произойдет в феврале 2026 — то есть уже через месяц», — отметили журналисты.

Ранее стало известно, что Буданов принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства.