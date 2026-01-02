Новое преступление Киева: ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Пострадали две мирные жительницы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

От взрывов выбиты окна в частном доме и 40 квартирах в трёх многоквартирных домах Ещё повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта, осколки повредили семь автомобилей.

В Минобороны доложили об ответе ВС России на террористические атаки Киева

В ночь на 1 января ВСУ атаковали дронами гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области. Погибли 27 человек, пострадали более 50 человек, в том числе дети.