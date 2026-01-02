На Украине подсчитали количество российских ракет, беспилотников и бомб, участвовавших в атаках на объекты в украинском тылу в 2025 году. Понятно, что доверять на сто процентов этой статистике не приходится, учитывая, что укро-ПВО любит преувеличивать свои заслуги и преуменьшать эффективность российских средств поражения. Но кое в чем украинская статистика не рискнула обманывать.

Так, по данным украинской стороны, ПВО «незалежной» не смогла сбить ни одной из 8 ракет «Оникс» и «Циркон». Кроме того, неуязвимыми оказались 22 авиационные ракеты Х-22 и Х-32.

Но самая большая головная боль для ПВО Украины – планирующие бомбы – авиабомбы, оснащенные управляемыми модулями планирования и коррекции. Всего на Украине насчитали 44 тыс. 782 таких бомб. Перехватить удалось только 22, то есть менее 1%. Остальные тонны взрывчатки и железа достигли своих целей.

Не удалось ПВО сбить ни одной из 221 зенитной управляемой ракеты комплекса С-300, использованной для удара по наземной цели.

А вот статистика по гиперзвуковым ракетам «Кинжал» вызывает сомнение. На Украине заявляют, что из 105 таких ракет удалось сбить 37, то есть 35%. Учитывая, что скорость аэробаллистической ракеты «Кинжал» в десять раз превышает скорость звука, очень маловероятно, что удалось сбить хоть одну такую ракету.

Киеву предрекли горькую расплату за Валдай и Хорлы

Баллистических ракет комплекса «Искандер» на Украине насчитали 653, заявив, что сбили 143, то есть 22%.

По украинским данным, Россия применила за год 54 тыс. 593 беспилотников «Герань-2» и «Гербера». При этом ПВО Украины якобы сбила 47 тыс. или 86%. Правда, данные объективного контроля о пораженных российским дронами целях заставляют в этом усомниться. Оставим на совести укро-ПВО, как и их данные по крылатым ракетам «Искандер-К» (188 запущено, 117 перехвачено), Х-101 (730 и 598), «Калибр» (214 и 160), Х-59 и Х-69 (121 и 71).

В любом случае собранная на Украине статистика заслуживает изучения. Хотя бы для того, чтобы нарастить производство тех средств поражения, которые не по зумам украинской ПВО.