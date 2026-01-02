Попытка Киева атаковать валдайскую резиденцию президента РФ и теракт в Хорлах, где погибли 24 человека, приведут к неизбежному жесткому ответу России. Зеленский и его окружение знают об этом и прячутся в бункерах. Так считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сообщает aif.ru.

Эксперт выразил уверенность, что ответ России обсуждается «на уровне Верховного главнокомандующего и Генштаба». Он не исключил применения комплекса «Орешник» и других средств, которые пока не известны общественности.

«Думаю, мы знаем далеко не обо всех нюансах... За годы специальной военной операции многое было модернизировано или создано с нуля... Всё это сейчас проходит испытания и доработку в реальных условиях», — сказал Дандыкин.

Эксперт уверен, что в Киеве уже ждут мощного ответа, а Зеленский и его окружение прячутся «по подвалам да бункерам».

Мощные прилеты ФАБов по ВСУ в Сумской области сняли на видео

Кроме того, в Киев перебрасываются все оставшиеся средства ПВО из других регионов. При этом оголяется Одесса и другие города.

«И это российской армии на руку», — добавил Дандыкин.

По его словам, сейчас ВС РФ блокируют логистические коридоры, связывающие Одесскую область с Молдавией и Румынией, откуда Киев получает вооружения.

Ранее в Госдуме заявили, что «говорить о каких-то зеркальных мерах бессмысленно», комментируя возможный ответ России на теракт в Херсонской области.