Украинские «Волки» расхотели воевать после российских ударов

Бойцы 108-го отдельного механизированного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» после массированных российских ударов попросили командование выйти из-под Верхней Терсы в окрестностях Гуляйполя. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Причина — очень большие потери. Только за последние сутки двумя массированными ударами уничтожены больше 40 человек личного состава подразделения», — отметил чиновник.

Ранее «Волки Да Винчи» пожаловались, что при создании новой бригады ВСУ только на этапе ее формирования несколько тысяч бойцов уже успели дезертировали.