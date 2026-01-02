Вооруженные силы РФ ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по позициям украинской армии в Сумской области. Кадры опубликовал Telegram-канал "Зов Аида".

Видео с места событий снято подразделением "Аида" спецназа "Ахмат" Министерства обороны РФ.

В октябре Telegram-канал "Военкоры русской весны" ("РВ") писал, что российские ВС нанесли удар фугасной авиабомбой (ФАБ), оснащенной универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), по по городу Лозовая в Харьковской области. Уточнялось, что через Лозовую украинские войска осуществляют снабжение и перебрасывают подкрепления на Донецкое и Харьковское направления.

Тогда же, в октябре, сообщалось, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) начали применять ФАБы с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации.