Су-34 нанес удар по военным ВСУ в зоне СВО

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению личного состава ВСУ в зоне ответственности Южной группировки, сообщили в Минобороны России.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям личного состава и бронетехники вооружённых сил Украины в районе ответственности войск группировки «Южная», передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, «экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Удар был нанесён по точным координатам с использованием авиабомб, оснащённых универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить удары по целям с высокой точностью, используя современные навигационные технологии.

Разведка подтвердила поражение заданной цели, после чего экипаж Су-34 вернулся без происшествий на аэродром базирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-космические силы получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Объединенная авиастроительная корпорация поставила Министерству обороны еще одну партию бомбардировщиков Су-34. Минобороны сообщило, что Су-34 нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ.