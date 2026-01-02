Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

Украинский пленный Юрий Коновалов дезертировал из ВСУ и два года скрывался от ТЦК. Свою историю он рассказал РИА Новости.

"Вышел с позиции, дали якобы три дня съездить домой. Там недалеко. Тогда обратно за три дня можно было съездить. Под этим предлогом я поехал и не вернулся. До второй мобилизации плюс-минус два года", – отметил Коновалов.

По словам мужчины, два года он почти не выходил из дома, а в итоге его поймали сотрудники ТЦК во дворе у собственного гаража.

По последним подсчетам ТАСС, из ВСУ в 2025 году дезертировали или отправились в "самоволку" более 200 тысяч военных. На расширенном заседании Минобороны РФ президент России Владимир Путин отметил, что число дезертиров в ВСУ "исчисляется сотнями тысяч".

А украинское издание Страна.ua объясняло ситуацию с дезертирством в украинской армии тем, что солдат не устраивают низкие зарплаты и материальное положение. Украинский журналист Владимир Бойко недавно писал, что ежедневно из ВСУ дезертирует более тысячи военных, то есть один человек за одну-полторы минуты.

Также стало известно, что Минобороны Украины скоро введет систему отслеживания военнообязанных которая позволит отслеживать каждый шаг мобилизованного.