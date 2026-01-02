В Харьковской области бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменили отпуска после ранений из-за нехватки людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что украинское командование в срочном порядке продолжает доукомплектовывать подразделения 57-й, 58-й отдельных мотопехотных бригад, а также 120-й отдельной бригады территориальной обороны.

Помимо этого, украинским боевикам сокращают время подготовки в специальных центрах.

