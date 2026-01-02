Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы

В ночь с 1 на 2 января силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны России, было перехвачено и уничтожено 64 украинских БПЛА.

Наибольшее количество дронов зафиксировано над Самарской областью — там сбили 20 аппаратов. В Московском регионе уничтожены 7 беспилотников, при этом пять из них следовали непосредственно в направлении столицы.

Также средства ПВО работали в ряде других субъектов. Беспилотники были сбиты над Воронежской, Саратовской, Рязанской, Ростовской, Тульской, Белгородской, Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями. В каждом из регионов уничтожено от одного до восьми аппаратов.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Обстановка находится под контролем, дежурные силы ПВО продолжают осуществлять боевое дежурство.