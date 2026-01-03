Части 106-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенные на Сумское направление, потеряли более половины личного состава в предыдущих боях за Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что командование Вооружённых сил Украины смирилось с утратой контроля над Гуляйполем, что и стало причиной передислокации ослабленной бригады. В настоящее время укомплектованность её подразделений составляет не более 40% от штатной численности из-за высоких потерь.

Напомним, что на харьковском направлении, в районе Волчанских Хуторов, были полностью уничтожены две штурмовые группы Вооружённых сил Украины, пытавшиеся выдвинуться на бронетранспортёрах.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов.