План президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого была совершена атака БПЛА Вооруженных сил преспублики (ВСУ) на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области, в конечном итоге был связан с США. Он преследовал цель сорвать мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта, такое мнение выразил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала Deep Dive.

