Одесса оказалась в полублокаде

Одесса входит в число приоритетов для армии России, а в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктурам, город оказался в полублокаде. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Автор материала отмечает, что жители Одессы остаются без света, воды и отопления. А все удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, ведь страна около 90 процентов сельхозпродукции вывозит именно морем.

В Одессе произошла серия взрывов

Соответственно, по мнению автора, даже кратковременное нарушение морского экспорта может иметь длительные последствия для Украины, и далеко за пределами конфликта.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по Одессе, по месту, где предположительно могли находиться беспилотники, которые летели на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.