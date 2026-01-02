Минобороны рассказало о сбитых за семь часов БПЛА над российскими регионами

Над российскими регионами 1 января с 16:00 до 23:00 по московскому времени российскими дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области — 51, над Брянской областью уничтожили 36 БПЛА, над территорией Московского региона — 24, в том числе 21 беспилотник, летевший на Москву.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать Ростовскую область, там российские военные уничтожили 16 БПЛА, еще 15 штук было сбито над Калужской областью и 14 в небе над Тульской областью.

Кроме того, 12 беспилотников сбито над Курской областью, 10 над Рязанской, по шесть над Воронежской областью и Республикой Крым, еще пять над Орловской областью, четыре над Липецкой и два над акваторией Азовского моря.

Ранее в ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря. По предварительным данным, погибли 24 человека, еще 29 пострадали, в том числе дети.