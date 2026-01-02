Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заявила, что за терактами Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоят европейцы. Ее слова приводит телеканал RT в Telegram-канале.

«Они поддерживают Украину ради продолжения этого конфликта, этой войны, специальной военной операции. И это ужасно», — подчеркнула она.

Кроме того, Ван ден Энде уточнила, что при осознании проигрыша на поле боя начинаются удары по мирным жителям, как это было в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что шансы Украины завершить переговоры по вступлению в Европейский союз к 2028 году оцениваются как маловероятные. Также утверждалось, что в 2025 году Украина не добилась значимого прогресса на пути к вступлению в ЕС.