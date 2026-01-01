Силы ПВО за семь часов сбили 201 дрон ВСУ над территорией России
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за семь часов сбили 201 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в Минобороны.
Так, 51 дрон ликвидировали над Белгородской областью, еще 36 — над Брянской областью, 24 — над Московским регионом, 16 — над Ростовской областью.
Кроме того, 15 БПЛА уничтожили над Калужской областью, 14 — над Тульской областью, 12 — над Курской областью, 10 — над Рязанской областью.
Атаке также подверглись Воронежская область и Республика Крым — в регионах зафиксировали по шесть беспилотников.
Еще пять вражеских дронов сбили над Орловской областью, четыре — над Липецкой областью, два — над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал ведомства.
В новогоднюю ночь украинская армия тремя дронами также ударила по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли минимум 24 мирных жителя, в том числе один ребенок.