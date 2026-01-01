Желание украинского командования добиться успеха на поле боя любой ценой привело к росту потерь военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В ВСУ растет число потерь. Это вызвано желанием украинского командования любой ценой добиться хоть какого-то успеха на фронте. Основная масса украинских солдат гибнет в Харьковской области и ДНР", - рассказал собеседник агентства.

Так, он привел в пример Полтавскую область, которая обновила "рекорд" прошлой недели, похоронив порядка 25 уроженцев.

В конце декабря ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что 24 военнослужащих ВСУ - уроженцев Полтавской области - погибли за неделю в ходе боевых действий на СВО.