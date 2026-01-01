На Украине вводят систему слежки за военнообязанными

Украинское министерство обороны в скором времени введет систему отслеживания военнообязанных. Это позволит контролировать каждый шаг мобилизованных, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Министерство обороны Украины вводит систему "Чек-ин мобилизованного", которая будет отслеживать каждый шаг военнообязанного. Первым шагом этой системы является электронный военно-учетный документ в электронном приложении "Резерв+". Реестр "Оберег", позволяющий военнообязанным обновлять данные без визита в ТЦК, будет показывать, кто и когда сканировал QR-код и какие действия были в дальнейшем сделаны с военнообязанным", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что в дальнейшем такое нововведение доведет до фиксации прибытия в воинскую часть с трекингом всего происходящего с военнослужащим.