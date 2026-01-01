Расшифровка данных украинских БПЛА безапелляционно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента РФ. Об этом заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

"Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов, безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области", - сказал он во время передачи американской стороне данных расшифровки.